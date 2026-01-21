Nach Air-Force-One-Panne: Trump steigt auf neuen Flieger um

Donald Trump ist auf dem Weg nach Davos von einem technischen Problem in seinem Flugzeug gestoppt worden. Der US-Präsident musste umkehren und eine andere Maschine nehmen.

Ein "kleinerer elektrischer Defekt" hat die Piloten der Air Force One am Dienstagabend weniger als eine Stunde nach dem Start gezwungen, umzukehren. Die Maschine mit US-Präsident Donald Trump (79) an Bord kehrte Medienberichten zufolge nach Maryland zurück.

Trump war auf dem Weg nach Davos, als seine Maschine wegen der Panne umdrehen musste. Der Präsident flog schließlich etwa eine Stunde später mit einem neuen Flugzeug in die Schweiz,

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt (28), erklärte dem Bericht zufolge gegenüber Reportern an Bord des Flugzeugs, dass die Besatzung nach dem Start ein "kleines elektrisches Problem" festgestellt habe. Die Crew habe sich aus Vorsicht entschlossen, umzukehren. Donald Trump bestieg daraufhin ein neues Flugzeug. Bei diesem soll es sich den Medienberichten zufolge um eine Maschine handeln, die normalerweise vom US-Präsidenten für Inlandsflüge genutzt werde.

Verspätet sich der Auftritt von Donald Trump in Davos?

Donald Trump ist nun auf dem Weg nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Er sollte dort am Mittwoch bereits kurz nach seiner Landung eine Rede halten. Dies könnte sich durch die Flugzeugpanne verzögern, heißt es. Wie die Veranstalter in Davos am Dienstag mitteilten, soll der US-Präsident in der Schweiz von einer Delegation in Rekordgröße begleitet werden - Medienberichten zufolge von rund 300 Personen.

Vor seiner Abreise nach Davos hatte sich der US-Präsident noch entspannt im Kreise seiner Familie im Football-Stadion in Miami gezeigt. Auch einige seiner Enkelkinder waren am Montagabend dabei, als die Indiana Hoosiers die Miami Hurricanes beim Finale der College-Football-Meisterschaft Florida besiegten. Die Familie von Donald Trump nahm hinter einer kugelsicheren Glasscheibe in der VIP-Loge Platz.