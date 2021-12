MPK: Der große Wortbruch

AZ-Korrespondent Claus Schöner zu den Beschlüssen der MPK.

Nein, niemals! Keine allgemeine Impfpflicht! Das war der politische Tenor seit Beginn der Pandemie. Gestern jedoch wurde der Wortbruch besiegelt. In größter Not führt Deutschland die allgemeine Impfpflicht doch ein. Es ist eine Blamage und eine Bankrotterklärung für die scheidende wie die künftige Regierung. Immer wieder wurden Versprechen gemacht und voreilig Maßnahmen ausgeschlossen, um sich später zu korrigieren.

Die Politik hat viele Versprechen gebrochen

Mit 2G oder 2G plus in Handel und Gastronomie sowie Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich zielen die Krisenmanager auf die Ungeimpften ab. Sie werden von allem ausgeschlossen, was Freude macht. Auch hier hat die Politik ein Versprechen gebrochen, denn ein Lockdown für Ungeimpfte wurde lange abgelehnt.

Dass Bund und Länder jetzt so rigoros handeln, liegt daran, dass in den vergangenen Wochen und Monaten nicht genug getan wurde, um Corona unter Kontrolle zu halten.

Die Politik macht es sich zu einfach, wenn sie den Ungeimpften jetzt die alleinige Schuld zuschiebt.