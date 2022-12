Ministerin Lambrecht: Schlechte Trefferbilanz

Politik-Redakteurin Heidi Geyer über Ministerin Lambrecht.

Wenn eine Stelle frei wird, erstellt der Arbeitgeber ein fachliches Anforderungsprofil, sucht Kandidaten und entscheidet nach der besten Passung. So laufen Stellenbesetzungen zumindest meistens ab. Für die Politik gilt dies nicht immer, und manchmal ist das ganz gut so.

Es gab auch schon Taxifahrer, die Deutschland vor dem Irak-Krieg bewahrt haben und Epidemiologen, die weit übers Ziel hinausschossen. Im Fall von Ministerin Lambrecht jedoch klaffen nicht nur Kompetenzen und Anforderungen himmelweit auseinander. Es wirkt hilflos und überfordert, wie Lambrecht reagiert.

Was es in der jetzigen Situation bräuchte, wäre aber ein besonnener und führungsstarker Sanierer. Ohne Zweifel ist das Wehrressort ein Ministerium, das extrem fordernd ist. Olaf Scholz sollte sich jedoch überlegen, ob er angesichts der "Zeitenwende" die Sicherheit Deutschlands wirklich in den Händen einer Frau lassen will, die nur bei Fettnäpfchen zielsicher ist.