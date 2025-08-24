AZ-Plus

Merz kann sich 2027 Bundespräsidentin sehr gut vorstellen

Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier. Wer folgt auf ihn?
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen. © Fabian Sommer/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt dafür, dass 2027 eine Frau zur Bundespräsidentin gewählt wird. Der CDU-Vorsitzende sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin: "Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen. Das wäre gut."

Merz äußerte sich auf die Frage eines Bürgers hin. Die zweite und damit letzte Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet im März 2027.

Merz sagte weiter, es sei seine Entscheidung gewesen, Julia Klöckner zur Wahl als Bundestagspräsidentin vorzuschlagen. "Ich tue alles dafür, damit die Repräsentanz von Frauen auch in den Spitzenämtern unseres Landes verbessert wird."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.