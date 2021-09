Johnson baut noch heute sein Kabinett um

Als Konsequenz aus Fehlern in der Corona-Krise will der britische Premier Johnson sein Kabinett umbauen. Bekannte Namen gelten als gefährdet.

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, will sein Kabinett umbauen.

London

Der britische Premierminister baut sein Kabinett um. Boris Johnson werde noch heute einige Minister austauschen, sagte ein Regierungssprecher. Es gehe darum, ein starkes und vereintes Team zusammenzustellen, um die Erholung von der Pandemie besser voranzutreiben.

Namen wurden nicht genannt - aber mehrere Ressortchefs gelten als gefährdet. So steht Außenminister Dominic Raab in der Kritik, weil er während des überhasteten Abzugs der Alliierten aus Afghanistan im Urlaub war und erst spät nach Großbritannien zurückkehrte. Bildungsminister Gavin Williamson wird vorgeworfen, die Corona-Gefahr in Schulen unzureichend bekämpft zu haben. Er soll sich bereits von seinen Mitarbeitern verabschiedet haben, wie die "Huffington Post" berichtete. Auch Arbeitsministerin Thérese Coffey muss um ihren Posten bangen, wie Medien berichteten.

