McCarthy nach der Wahl: Ausgeliefert

Der AZ-Korrespondent über die Konsequenzen der McCarthy-Wahl.

Ein ums andere Mal haben die rechtspopulistischen und -extremen Rebellen Kevin McCarthy durchfallen lassen. Haben ihm immer weitere Zugeständnisse abgetrotzt und verfügen nun über eine gefährliche Machtfülle, mit der sie eine Menge Ärger machen können. Sie werden den Sprecher vor sich hertreiben, er hat sich ihnen voll und ganz ausgeliefert. Wenn sie nicht wollen, wird es keine Gesetzesvorlage ins Plenum schaffen, und wenn McCarthy nicht spurt, muss er mit seiner Abwahl rechnen. Und das ganze Theater geht von vorne los.

Wäre McCarthy eine Marionette von Donald Trump?

Eine Situation im Sinne von Ex- Präsident Donald Trump, der beim Showdown kräftig mitgemischt hat. Es ist zu befürchten, dass er über die Trumpisten künftig seinen unseligen Einfluss im Parlament geltend macht und McCarthy zu seiner Marionette wird. Hätte sich McCarthy also zurückziehen müssen? Natürlich, wenn er Rückgrat besäße. Aber ein anderer Kandidat hätte nichts an der Entschlossenheit der Rebellen geändert.