Maskenaffäre: Ordentlicher Zorn

AZ-Politik-Vize Clemens Hagen über die Maskenaffäre der CSU.

Man möchte annehmen, dass jemand, der im Jahre 1970 Kreisvorsitzender der Jungen Union Günzburg war, in den darauffolgenden 50 Jahren einen ordentlichen Zorn auf seine Partei entwickelt haben muss. Anders lässt sich fast nicht erklären, warum Alfred Sauter in der größten Krise der deutschen Nachkriegsgeschichte die CSU so nachhaltig beschädigt.

Söder hat seine Partei nicht im Griff

Da mag sich sein Parteichef Markus Söder in der K-Frage abstrampeln, wie er mag, eine andere Frage bleibt hängen: Wie soll jemand, der nicht einmal eine vergleichsweise kleine Regionalpartei im Griff hat, mit den Großen der Weltpolitik auf Augenhöhe reden?