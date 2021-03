Masken-Affäre der Union: Verheerend

AZ-Chefredakteur Michael Schilling über die Masken-Affäre der Union.

Stellen wir uns mal vor, Markus Söder wäre nicht nur Parteichef, sondern auch Buchmacher: Ob er selbst wohl Wetten darauf annehmen würde, dass der jüngste Skandal um Masken-Deals in der CSU schon der letzte gewesen ist?

In der Realität ist Söder nun dringend gefordert, den Saustall auszumisten - und zwar rigoros. Nicht nur um seiner selbst willen, weil ja jeder CSU-Skandal auch die Kanzler-Ambitionen der Union beschädigt. Sondern weil er dazu als Ministerpräsident verpflichtet ist.

Das Bild, das die Politik - genauer: die Union - abgibt, ist verheerend. Einerseits das Versagen in der Pandemie-Politik, bei Corona-Hilfen, bei Impfungen. Andererseits in die eigene Tasche wirtschaften. Das ist gierig, erbärmlich und wird bestraft. Auch bei den Bundestagswahlen am 26. September. Wetten?