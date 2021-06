Luxemburgs Premierminister positiv auf Corona getestet

Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die führenden Politikerinnen und Politiker getroffen - unter der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Doch nun wird bekannt, dass es doch mindestens einen positiven Fall gibt.

Brüssel/Luxemburg

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist nach dem EU-Gipfel in Brüssel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die luxemburgische Regierung am Sonntagabend mit.

Der 48-Jährige habe milde Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen, werde seine Arbeit aber von zuhause aus fortsetzen. Vorgesehen seien zehn Tage Quarantäne. Zuvor hatten die Zeitung "Luxemburger Wort" und das Internet-Portal "Politico" darüber berichtet.

Beim Gipfel hatte Bettel Kontakt mit vielen anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach eigenen Angaben wurde er bislang einmal gegen das Coronavirus geimpft. Seine zweite Impfung hätte er diese Woche bekommen sollen, sagte eine Regierungssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Für Merkel hat der positive Test Bettels vermutlich keine Folgen. Die luxemburgische Regierung stufe keinen anderen Staats- und Regierungschefs als enge Kontaktperson ein, so die Sprecherin Bettels. Dies ist in Luxemburg den Angaben zufolge erst der Fall, wenn sich zwei Menschen in einem geschlossenen Raum ohne Maske länger als 15 Minuten näher als zwei Meter zusammen sind.

Ein Sprecher des EU-Ratsvorsitzenden Charles Michel verwies auf Twitter darauf, dass beim Gipfel die Hygieneregeln eingehalten worden seien.

