London: Straße vor russischer Botschaft in Ukraine-Farben

Mit Schubkarren verschütteten Aktivisten gelbe und blaue Farbe vor der russischen Botschaft in London - die Farben der ukrainischen Flagge. Die Aktion richtete sich an Kremlchef Putin persönlich.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine leuchtet die Straße vor der russischen Botschaft in London blau-gelb.

London

Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine haben Demonstranten am Donnerstag die Straße vor der russischen Botschaft in London in den Farben der ukrainischen Flagge eingefärbt. Auf Videos, die im Internet kursierten, war zu sehen, wie Menschen in Overalls mit Schubkarren gelbe und blaue Farbe verschütteten, die von anderen mit Besen verteilt wurden. Die Farbe wurde anschließend von vorbeifahrenden Autos großflächig verteilt.

Wie die Metropolitan Police mitteilte, wurden drei Männer und eine Frau wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Störung des Straßenverkehrs festgenommen.

Hinter der Aktion vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar steckte offenbar die Gruppe Led By Donkeys. Sie postete Bilder der Aktion auf Twitter und schrieb, die Flagge außerhalb der russischen Botschaft solle den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Jahrestag der Invasion daran erinnern, dass die Ukraine "ein unabhängiges Land und ein Volk mit allem Recht auf Selbstbestimmung" sei.

Led by Donkeys (auf Deutsch etwa: "Angeführt von Eseln") ist eine Gruppe von Aktivisten, die immer wieder mit Aufsehen erregenden Aktionen vor allem die Politik der konservativen britischen Regierung kritisiert.