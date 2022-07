Lindners Haushaltspläne: Schulden, jetzt!

Der AZ-Korrespondent Stefan Lange über Lindners Haushaltspläne.

In der Ampel-Koalition herrscht dicke Luft, und wie so oft ist das Geld schuld. Mit Mühe und Not hat Christian Lindner den Haushaltsentwurf für 2023 durchs Kabinett gebracht, denn außer dem Finanzminister und seinen FDP-Parteikollegen ist kaum jemand mit dem Zahlenwerk einverstanden. Das liegt vor allem an Lindners krampfhaftem Festhalten an der Schuldenbremse.

Als die Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen wurde, wuchs die Staatsverschuldung ins Unermessliche und musste dringend begrenzt werden. Dieses Problem hat Deutschland schon lange nicht mehr. Dafür aber andere. Die Handlungsfähigkeit des Staates ist gefährdet. In den Bereichen Forschung, Bildung und Innovation hinkt das Land immer noch hinterher. Gleichzeitig muss deutlich mehr in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investiert werden.

Macht Lindner Schulden, dann belastet das die nachfolgenden Generationen, keine Frage. Aber macht er sie nicht, werden die Folgen für die Kinder und Enkel viel schlimmer sein.