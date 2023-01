Leopard-Lieferungen: Nicht nur Scholz zögert

Der AZ-Korrespondent über die Leopard-Lieferungen.

Berlin - Jetzt ist er also in Berlin eingegangen, der Antrag aus Polen, die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern "Made in Germany" an die Ukraine zu genehmigen. Doch mit den 14 Panzern, die Polen anbietet, ist der Ukraine kaum geholfen, und anders, als es den Anschein hat, stehen die Alliierten nicht Schlange, um "Leos" in die Ukraine zu schicken.

Andere Länder sehr zurückhaltend

Die Spanier sind mittlerweile zurückgerudert, und auch die meisten anderen Länder, die den Leopard in den Arsenalen haben, sind eher zurückhaltend.

So isoliert, wie es immer wieder heißt, ist Deutschland also nicht. Bei aller berechtigter Kritik darf jedoch nicht vergessen werden: Deutschland gehört zu den größten militärischen Unterstützern der Ukraine. Scholz trägt vielleicht gerade nicht zu einem geschlossenen Bild der Nato bei. Er ist allerdings auch nicht derjenige, der den Westen spaltet.