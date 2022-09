Leidenschaftliche Debatte im Bundestag: Gut so

Der AZ-Korrespondent über die neuen Töne des Kanzlers.

Hat der Kanzler dem Scholzomat den Stecker gezogen? Olaf Scholz hat in der Generaldebatte eine verblüffende Leidenschaft gezeigt. Zu verdanken hatte das Publikum diesen seltenen Gefühlsausbruch Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, der Scholz so richtig gereizt hat.

Angriffslustige Opposition treibt zum Handeln

Inhaltlich hatte der Kanzler wenig Neues zu bieten. Wieder einmal zählte er auf, was die Ampel zur Entlastung beschlossen hat. Ob er die Bürger mit seinen Durchhalteparolen überzeugen kann? Derzeit ist das Ansehen der Ampel arg ramponiert, was nicht zuletzt an der Formschwäche von Wirtschaftsminister Robert Habeck liegt. Gut, wenn eine angriffslustige Opposition die Koalition im Parlament antreibt.