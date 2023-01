Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in der AZ: "Gott drückt nicht den Knopf"

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm spricht über Waffen, Aktivisten und Weihnachtssingen in Eisstadien.

München - Wenn er nicht gerade bei der Beerdigung des früheren Papstes Benedikt in Rom ist oder in Zypern beim neuen Erzbischof, schickt Heinrich Bedford-Strohm täglich einen christlichen Morgengruß aus dem Englischen Garten. Dabei filmt sich Bayerns evangelischer Landesbischof selbst mit dem Handy und veröffentlicht seine Botschaft anschließend in Sozialen Medien. Bis Oktober ist der gebürtige Memminger noch im Amt als Landesbischof. Gestern stellte er sich im Presseclub am Marienplatz Fragen von Journalisten. Von Abschiedsstimmung keine Spur, er will noch viel bewirken in Bayern. Zudem ist der 62-Jährige kürzlich zum obersten Vertreter des Weltkirchenrats (ÖRK) gewählt worden, der mehr als 580 Millionen Christen repräsentiert. Gestern sprach er über diese Themen - eine Zusammenfassung:

Christen weltweit: wollen Kraft geben

MITGLIEDERSCHWUND

"Auch wenn wir als Gruppe kleiner werden, sind wir immer noch eine riesige Zahl, wir sind nicht kurz vor dem Aussterben! Wir wollen Kraft geben, Orientierung und Trost geben in einer Situation, in der die Menschen nichts mehr brauchen als Hoffnung, diese Hoffnung wollen wir ausstrahlen."



NEUE FORMATE

"Wir müssen die Institution Kirche neu erfinden. Auch digitale Formate spielen eine Rolle. Wir wollen ins Gespräch kommen, dahingehen, wo die Menschen sind. Ganz konkretes Beispiel sind die Weihnachtssingen in Stadien wie im Eisstadion in Landshut. Die Kirche ist hingegangen, anstatt zu warten, dass die Leute kommen. Wir probieren Neues aus."

ÖKUMENE

"Das Zentrum der Bemühungen sollte nun nicht mehr in theologischen Lehrgesprächen stattfinden. Da ist meiner Meinung nach das Wesentliche gesagt. Der zentrale Begriff zur Einheit der Kirchen ist die Ökumene der Herzen. Das ist der Schlüssel. Wir sollten uns daran freuen, dass Menschen gemeinsam Christus in ihrer Mitte spüren und diese geschwisterliche Verbundenheit spüren, die wir so dringend brauchen."

WAFFENLIEFERUNGEN

"Die Kirche insgesamt ist sich einig, dass Krieg und Gewalt immer eine Niederlage ist. Aber es bedeutet eine schlimme Schuld, wenn wir Menschen, die schutzlos ausgeliefert sind, ohne wirksamen Schutz lassen. Wo wir Menschen nur dann retten und schützen können und es keine andere Möglichkeit gibt, müssen wir auch bereit sein, Waffen zu liefern."

"Wir können uns nicht aus der Politik raushalten"

KIRCHE UND POLITIK

"Ich bin leidenschaftlich der Meinung, dass wir uns nicht aus der Politik heraushalten können. Wenn ich mit der russisch-orthodoxen Kirche rede und frage, warum schreit ihr nicht auf gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine, dann höre ich: Wir tun doch viel, wir helfen den Flüchtlingen. Das stimmt. Aber Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Es gibt Situationen, in denen es nicht ausreicht, die Opfer unter dem Rad zu verbinden - sondern wo man dem Rad in die Speichen fallen muss. Dieses Zitat zeigt, dass das rein karitative Engagement auf der Basis von echter Frömmigkeit nicht ausreicht, wenn es dazu führt, dass die Quelle dieser Not nicht gestoppt wird."

SILVESTERKRAVALLE

"Wer so handelt wie in der Silvesternacht in Berlin, muss selbst Verantwortung tragen. Völlig wurscht, welche Hautfarbe oder welchen kulturellen Hintergrund jemand hat. Wenn ein hoher Prozentsatz an Migrationsjugendlichen dabei war, muss man hinschauen, ob wir etwas versäumt haben. Ich glaube, wir müssen immer dazulernen bei der Integration. Aber das kann nie von der Verantwortung ablenken derer, die das getan haben. Wer hier ist, muss sich an die Regeln unseres Grundgesetzes halten. Auch daran, dass Antisemitismus bei uns ein Tabu ist."

Klimaterroristen: Sehr gut informiert und gewaltfrei

"KLIMATERRORISTEN"

"Gratulation zum Unwort des Jahres! Mit Terrorismus hat das wirklich nichts zu tun. Ich habe da Menschen wahrgenommen, die gewaltfrei trainiert und sehr gut informiert sind und kritische Fragen stellen, die die absolute Dringlichkeit einer Umorientierung ökologischer Ziele ins Zentrum stellen. Dafür haben sie meine volle Unterstützung. Attacken auf Kunstwerke fand ich völlig daneben. In der Diskussion über die Aktionsformen darf man das eigentliche Anliegen nicht in den Hintergrund treten lassen."

WARUM LÄSST GOTT LEID ZU?

"Ich glaube nicht, dass Gott am Bombenknopf drückt. Ich glaube nicht, dass er Menschen wie ein Marionettenspieler führt, und wir Gott anklagen müssen. Wenn es stimmt, dass der Mensch nach seinem Bilde geschaffen ist, kann der Mensch nur frei gedacht werden. Dass er nicht gezwungen ist zum Guten. Wenn Gott möchte, dass wir aus Freiheit seinen Geboten folgen, dann richtet sich die Anklage nicht gegen Gott, sondern für mich gegen den Menschen, gegen uns. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir nicht auf ein dunkles Loch zugehen, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde."