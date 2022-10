Längst schon abhängig von China

AZ-Korrespondent Claus Schöner über den chinesischen Terminal-Einkauf.

Der Vorwurf, mit dem Deal verletze der Kanzler deutsche Sicherheitsinteressen und vergrößere die Abhängigkeit vom Regime im Peking, ist nicht von der Hand zu weisen. Das dürfte Scholz bewusst sein. Dass er sich über all die Bedenken hinweggesetzt hat, zeigt, wie abhängig Deutschland längst von China ist.

Handel auf Augenhöhe? Nicht mit China

China abblitzen zu lassen, könnte dazu führen, dass chinesische Container-Giganten künftig an Deutschland vorbeifahren. China ist außerdem wichtiger Absatzmarkt für deutsche Unternehmen und Rohstofflieferant. Ein bedeutender Wirtschaftspartner - aber keiner auf Augenhöhe. Peking würde umgekehrt niemals zulassen, was Cosco in Hamburg plant.

Der Fall muss Anlass sein, auf nationaler wie auf europäischer Ebene eine Strategie im Umgang mit China zu finden. Nur dann wird man Pekings wachsendem Einfluss etwas entgegensetzen können.