Krankenhausreform: Der Preis ist zu hoch

Der AZ-Korrespondent über die Krankenhausreform.

Vor dem Treffen zur Krankenhausreform hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Länder erst einmal an ihre Pflicht erinnert, für die Investitionen in den Krankenhäusern aufzukommen. Der Sozialdemokrat hoffte wohl, er könne damit jenen Kollegen, die Kritik an seinen Plänen üben, den Wind aus den Segeln nehmen.

Etliche Krankenhäuser würden die Reform nicht überleben

Doch sie lassen sich nicht beirren und haben gute Gründe dafür. Die Umsetzung würden etliche Krankenhäuser nicht überleben.

Gewiss spricht viel gegen die Fallpauschalen und für mehr Spezialisierung. Wenn der Preis aber ein Kahlschlag in der stationären Versorgung auf dem Land ist, wird es beim Widerstand einer Mehrheit der Länder bleiben.

Es wird gestern nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Lauterbach mit den Ländern um seine Reform gerungen hat.