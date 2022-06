Klimaschutzgesetz passiert Kabinett: 22 Milliarden bis 2040

Mehr als ein halbes Jahr nach der ersten Runde im Kabinett hat der Ministerrat erneut die Novelle des bayerischen Klimaschutzgesetzes beschlossen. Nachdem insbesondere in der CSU in den vergangenen Wochen und Monaten ein Umdenken für mehr Windenergie stattgefunden hat, setzt das Gesetz deutlich mehr auf den Ausbau von erneuerbarer Energien als in früheren Entwürfen.

28. Juni 2022 - 13:53 Uhr | dpa

Die Delegation des bayerischen Kabinetts. © Daniel Karmann/dpa