Klimaaktivisten störten CSU-Wahlkampfveranstaltung mit Söder

Klimaaktivisten haben am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung der CSU in Nürnberg mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in einem Biergarten gestört. Die Polizei sprach gegen etliche Demonstranten Platzverweise aus, wie die Beamten am Abend mitteilten. Die Platzverweise seien aber teilweise ignoriert worden, so dass Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken die Klimaaktivisten vom Gelände gedrängt hätten.

19. August 2023 - 21:18 Uhr | dpa

Das Logo der CSU im Innenhof der Parteizentrale in München. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Nürnberg Ein 36-jähriger Mann, der von den Beamten aus dem Veranstaltungsbereich getragen werden sollte, versuchte die Polizisten nach deren Darstellung mit Fußtritten zu Fall zu bringen. Er wurde festgenommen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Bereits vor der Veranstaltung im Biergarten hätten Klimaaktivisten versucht, eine Wahlkampf-Radtour von Söder und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu stören, hieß es von der Polizei. Beamte der Verkehrspolizei hätten dies allerdings verhindert.