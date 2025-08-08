Israel will die Stadt Gaza einnehmen

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Rauch steigt von einer Explosion im nördlichen Gazastreifen auf. (Archivbild)

Tel Aviv/Gaza

Israels Führung will die Stadt Gaza einnehmen und die islamistische Hamas entwaffnen. Das Sicherheitskabinett habe einen entsprechenden Militäreinsatz gebilligt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit.