Noch immer ist nicht klar, wohin die Reise beim Wehrdienst wirklich geht. Dabei muss etwas Wichtiges mehr in den Vordergrund rücken, meint AZ-Kolumnist Marcus Sauer.

Rekruten bei der Schießausbildung im Rahmen eines Medientages zur Basisausbildung bei der Bundeswehr im Aufklärungsbataillon 7. Politiker von Union und SPD haben sich für den neuen Wehrdienst auf eine flächendeckende Musterung geeinigt. +++ dpa-Bildfunk +++

Sie sparten nicht an Eigenlob, die Spitzen der schwarz-roten Koalition und Verteidigungsminister Boris Pistorius, und feierten ihre Einigung auf ein Wehrdienstgesetz als großen Wurf für die Bundeswehr und die Wehrhaftigkeit Deutschlands. Ihre Jubelarien konnten jedoch nicht über die Nebelkerzen hinwegtäuschen, die sie an Stellen zündeten, an denen klare Antworten wünschenswert gewesen wären. Weil sie sich darauf aber nicht verständigen konnten, haben sie sie in die Zukunft vertagt – und das auch noch als demokratische Großtat verkauft.

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, vor der Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026. I © Elisa Schu/dpa

So bleibt offen, ab welchem Zeitpunkt der Bedarf so weit unterschritten wird, dass aus Freiwilligkeit Zwang wird, und wie dann einzuberufende Wehrpflichtige ausgewählt werden: nach transparenten Kriterien wie Fitness und Fähigkeit oder doch per Zufallsgenerator? Die Koalitionäre drücken sich vor einer Entscheidung, wollen sie lieber am Ende einer Debatte künftigen Mehrheiten überlassen, obwohl völlig offen ist, ob die dann zustande kommen. Für die oft geforderte allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen wäre zum Beispiel eine Änderung des Grundgesetzes notwendig, für die es weit und breit keine Mehrheit gibt.

Möglichkeit, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten

Doch vielleicht finden sich mit einem ordentlich bezahlten, attraktiveren Dienst, zu dem auch ein Zuschuss zum für viele kaum mehr bezahlbaren Führerschein gehört, ja genug Freiwillige, um die Personallücken der Bundeswehr zu schließen. Der Fragebogen und die Musterung ganzer männlicher Jahrgänge geben der Bundeswehr immerhin die Möglichkeit, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Dabei kann es jedoch nicht nur darum gehen, die Bundeswehr als Arbeitgeber anzupreisen.

Menschen, die einem wichtig sind, verteidigen

Es muss mehr in den Vordergrund der Debatte rücken, was junge Leute davon haben, zur Bundeswehr zu gehen und sich ausbilden zu lassen. Dass es weniger darum geht, "in den Krieg zu ziehen“ oder geschickt zu werden, wie es immer wieder heißt. Natürlich steht im Mittelpunkt, kämpfen zu lernen. Aber eben auch, sich, das Land und die Menschen, die einem wichtig sind, zu verteidigen. Das war nach Ende des Kalten Krieges lange eine sehr theoretische Überlegung. Das aber hat sich mit Russlands Überfall auf die Ukraine geändert.