Impfpflicht in der Pflege: Die große Keule

AZ-Korrespondent Torsten Henke zur Impfpflicht für Pflegepersonal.

Es hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten der Pandemie gezeigt, dass es leider abermals nicht gelungen ist, die Schwächsten, also die Alten und Pflegebedürftigen, effektiv zu schützen. Es ist jedoch nicht angemessen, den Pflegekräften dafür die Schuld zu geben. Wäre flächendeckend frühzeitig geboostert worden und hätte es eine massive Testpflicht in den Heimen gegeben, wären viele Todesfälle vermieden worden.

Gesetzgeber holt die große Keule raus

Nun holt der Gesetzgeber mit der Impfpflicht fürPflegekräfte die große Keule raus. Bedauerlich, dass es so weit gekommen ist. Es ist unverständlich, dass Menschen, die sich in den Dienst an Alten und Kranken stellen, den bestmöglichen Schutz für sich und andere verweigern und eine völlige Überlastung der Kollegen auf den Intensivstationen in Kauf nehmen. Dennoch ist zu hoffen, dass die Impfpflicht nicht dazu führt, dass noch mehr Pflegekräfte ihren Beruf an den Nagel hängen. Das ist das Letzte, was Deutschland gebrauchen kann.