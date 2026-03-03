"Ich will dünnes, gesundes Blut": Donald Trump sorgt wieder für Diskussion um seine Gesundheit

Wie steht es um die Gesundheit von Donald Trump? Am Montagabend war ein roter Hautausschlag am Hals des US-Präsidenten zu sehen. Das Weiße Haus gab bereits eine Erklärung dazu ab.

Bei der Rede von Donald Trump während einer Zeremonie zur Verleihung von Ehrenmedaillen waren viele Blicke auf seinen Hals gerichtet.

Donald Trump (79) hat mit einem krustigen Hautausschlag am Hals erneut für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gesorgt. Der große rote Fleck war am Montagabend während der Verleihung von Ehrenmedaillen im Weißen Haus auf der rechten Halsseite des US-Präsidenten zu erkennen. Der Ausschlag erstreckte sich vom Ohr bis zum Hinterkopf.

"Vorbeugende Hautbehandlung"

Das Weiße Haus hat bereits reagiert und in einer Erklärung Trumps Leibarzt Sean Barbabella zitiert: "Präsident Trump verwendet eine sehr gebräuchliche Creme auf der rechten Seite seines Halses, die eine vorbeugende Hautbehandlung darstellt und vom Arzt des Weißen Hauses verschrieben wurde." Trump verwende diese Creme seit einer Woche, die Rötung werde voraussichtlich noch einige Wochen anhalten. Der Arzt ging nicht näher darauf ein, warum er die Creme verschrieben hat.

Neben dem Hautausschlag am Hals war bei der Zeremonie im East Room auch erneut ein blauer Fleck an Trumps rechter Hand zu sehen. In den vergangenen Monaten wurde Trump mehrfach mit Flecken an seiner rechten Hand fotografiert. Das Weiße Haus erklärte, dies käme von häufigem Händeschütten, aber auch durch die Einnahme von Aspirin, "das als Teil eines Standardprogramms zur kardiovaskulären Prävention eingenommen wird".

Blutergüsse durch Aspirin?

Auch Trump führte die Blutergüsse auf seine tägliche Aspirin-Einnahme zurück, die höher ist als die von seinen Ärzten empfohlene Dosis. In einem im Januar im "Wall Street Journal" erschienenen Porträt erklärte er: "Man sagt, Aspirin verdünne das Blut, und ich will kein dickflüssiges Blut durch mein Herz fließen haben. Ich will dünnes, gesundes Blut durch mein Herz fließen haben. Ist das verständlich?"

Am 14. Juni wird Donald Trump 80 Jahre alt. Als er am 20. Januar 2025 für seine zweite Amtszeit vereidigt wurde, war er mit seinen damals 78 Jahren und sieben Monaten der bei Amtsantritt älteste US-Präsident der Geschichte.