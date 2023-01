Hürden des 49-Euro-Tickets: Viele sind ausgeschlossen

Die AZ-Nachrichtenredakteurin über die Hürden des 49-Euro-Tickets.

Und noch mal einen Monat später als eigentlich geplant kommt das Deutschlandticket nun. Der Eindruck, dass die Politik eher halbherzig agiert, verliert sich einfach nicht. Nun ist es wenigstens vollbracht, sofern die EU nicht noch einen Strich durch die Zeitrechnung macht.

Zum Erfolg beitragen wird das Jobticket - vorausgesetzt, die Arbeitgeber machen mit. Ob der Abschlag von 25 Prozent aber jenen hilft, die wenig haben, ist zweifelhaft. Immerhin stand auch mal ein 29-Euro-Ticket zur Debatte.

Die immer noch ungeklärte Frage, ob es auch ein Papierticket geben wird, wird zu einem noch erheblicheren Hemmschuh für das Projekt werden. Viele alte und arme Menschen werden so ausgeschlossen. Und all diejenigen, deren Verkehrsverbund im digitalen Zeitalter noch nicht angekommen ist. Ausgerechnet hier mal nach vorn zu preschen in Sachen Digitalisierung, ist der falsche Weg.