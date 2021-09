Huawei-Finanzchefin geht Deal mit USA ein - Kanadier frei

Seit Jahren lastet die Festnahme der Huawei-Finanzchefin auf den Beziehungen Chinas zu den USA und Kanada. Dann löst sich der Knoten an einem Tag: Meng Wanzhou und zwei in China inhaftierte Kanadier treten den Heimweg an.

25. September 2021 - 06:05 Uhr | dpa

Meng Wanzhou saß jahrelang in Kanada fest. © Darryl Dyck/The Canadian Press/dpa