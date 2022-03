Höchstes UN-Gericht: Russland muss Krieg in Ukraine stoppen

Der Internationale Gerichtshof gibt einer Klage der Ukraine gegen Russland statt.

Besonders schwere Kämpfe gibt es in der Ukraine um die Stadt Mariupol - humanitäre Organisationen bezeichnen die Lage dort als katastrophal.

Den Haag

Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt.