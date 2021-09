Grünen-Spitzenkandidatin Roth in Augsburg auf zweitem Platz

Die bayerische Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Roth hat das Direktmandat in ihrer schwäbischen Heimat verpasst. Die Bundestags-Vizepräsidentin konnte allerdings am Sonntag bei der Bundestagswahl in ihrem Augsburger Stimmkreis ihren Erststimmenanteil auf 20,6 Prozent deutlich verbessern, vor vier Jahren kam sie auf 13,9 Prozent.

27. September 2021 - 06:41 Uhr | dpa

Die bayerische Spitzenkandidatin Claudia Roth spricht auf der Wahlparty zur Bundestagswahl 2021 zu Parteimitgliedern. © Angelika Warmuth/dpa

Augsburg Das Direktmandat behält CSU-Kandidat Volker Ullrich, der sich allerdings mit 28,1 Prozent begnügen musste (minus 6,7 Punkte). Die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr kam mit 18,0 Prozent auf den dritten Platz. Zu dem Wahlkreis Augsburg-Stadt zählt auch die benachbarte Stadt Königsbrunn aus dem Landkreis Augsburg. © dpa-infocom, dpa:210927-99-375525/2