Gregor Gysi über Kanzler Merz: "Strahlt keine Lebensfreude aus – und das ist ansteckend"

Der Alterspräsident des Deutschen Bundestages über Politikverdrossenheit im Osten, Friedrich Merz und Sahra Wagenknecht, den Wahlkampf der "Silberlocken" sowie seinen nicht ganz ernsten Wunsch, mit 80 US-Präsident zu werden.

In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern sowie Berlin werden bald neue Landesparlamente gewählt – und die AfD steht vor historischen Ergebnissen. Die AZ hat darüber mit dem Alterspräsidenten des Deutschen Bundestages Gregor Gysi (Linke) gesprochen.

AZ: Herr Gysi, mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag ist viel von einer Schicksalswahl die Rede. Zu Recht?

GREGOR GYSI: Wenn dabei herauskäme, dass wirklich erstmalig die AfD einen Regierungschef stellte, wäre das der Beginn einer Machtübernahme. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt. Es wird andere Mehrheiten geben. Die Frage ist nur, ob sie genutzt werden können.

Wir schützen die Union mehr, als es die AfD kann

Sie spielen auf eine Vier-Parteien-Koalition ohne die AfD an.

Richtig. Das Problem dabei ist allerdings: Zuerst hat die CDU den schwarzen Peter. Sie müsste entscheiden, ob sie überhaupt mit den Linken zusammenarbeiten will und kann oder ob sie eher die AfD unterstützt. Dazu müssen die herrschenden Kräfte in CDU und CSU Folgendes wissen: Wenn sie sich gegenüber der AfD öffnen, werden alle sagen, die hatten schon immer einen Hang zum Rechtsextremismus. Wenn sie sich gegenüber der Linken öffnen, sagt niemand, dass sie links geworden sind. Mit anderen Worten: Wir schützen die Union mehr, als es die AfD kann.

Friedrich Merz (CDU) beim ZDF-"Sommerinterview". Er lehne eine Zusammenarbeit mit den "Radikalen" von links und rechts ab, sagte der Bundeskanzler. © Annette Riedl / dpa

Trotzdem beteuert der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz immer wieder, es werde keine Zusammenarbeit mit der Linken geben.

Das sagen sie immer vorher. Aber eigentlich haben sie nur einen Beschluss gegen eine linksextremistische Partei. Da wir keine linksextremistische Partei sind, gilt der Beschluss bei uns nicht. Zudem ist die ostdeutsche CDU ein bisschen anders eingestellt als Herr Merz. Und es kommt ja noch hinzu: Wenn die CDU sich wirklich für irgendeine Art des Zusammengehens mit uns entschließt, haben wir danach den schwarzen Peter. Denn bei uns ist die Diskussion auch nicht leicht. Nur ist der Spielraum nicht groß. Wir können ja nicht ernsthaft zur CDU sagen: Regiert bitte mit der AfD.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht. © Heiko Rebsch / dpa

Gysi: "Sahra Wagenknecht weiß, dass ihr Projekt gescheitert ist"



Ihre Ex-Parteifreundin Sahra Wagenknecht geht aktuell mit der Idee hausieren, man könnte doch einfach einen überparteilichen Ministerpräsidenten mit wechselnden Mehrheiten wählen. Was halten Sie davon?

Nichts.

Wollen Sie das noch ausführen?

Sahra Wagenknecht weiß, dass ihr Projekt gescheitert ist, wenn das BSW weder in Sachsen-Anhalt noch in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin in die Landesparlamente kommt. Darum macht sie sich Sorgen. Deshalb versucht sie Ideen zu entwickeln, von denen die Medien sagen: Das ist ja spannend! Aber wie soll denn dieser überparteiliche Ministerpräsident regieren? Er hat keine Koalition und muss jedes Mal bei allen Fraktionen betteln gehen, ob er für irgendetwas eine Zustimmung bekommt. Das klingt so leicht, aber es ist in Wirklichkeit viel zu schwer.

Vier Parteien unter einen Hut zu kriegen, dürfte auch nicht sonderlich einfach sein.

Zweifellos nicht. Und wer die AfD will, wird sie auch wählen, daran kann man nichts ändern. Aber wenn sie keine Mehrheit hat, hat sie eben keine Mehrheit. Dann müssen die anderen sich fragen, ob sie bereit sind, einen schwierigen Weg zu gehen, um Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen – oder ob ihnen der Wert ihrer Partei wichtiger ist als Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

"Es ist alles nicht mehr so einfach wie früher"



Wenn die AfD die meisten Stimmen erhält, dürfte es viele AfD-Wähler erzürnen, wenn eine Koalition gezimmert wird, die nur das Ziel hat, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern. So mancher dürfte sich fragen: Was ist mit meiner Stimme?

Ja – aber die anderen haben zusammen eben mehr Stimmen bekommen als die AfD, Punkt. Und außerdem: Es müssen ja nicht unbedingt alle koalieren, möglich ist auch eine Tolerierung. Es ist alles nicht mehr so einfach wie früher, wo die Frage immer lautete: Reicht es für Union und FDP? Oder seltener: Reicht es für SPD und FDP? Das muss man sehen, mit allen Konsequenzen, die es hat. Aber andere Länder wie Dänemark oder Schweden haben längst gelernt, mit solchen Umständen zu leben und wir müssen es eben auch tun.

Das Schlimmste ist, dass man aus dem Osten zwar das Sandmännchen, das Ampelmännchen und den grünen Abbiegepfeil übernommen hat – aber mehr nicht

Wenn man den Analysten glaubt, wählen viele Menschen im Osten rechts, weil sie sich von den etablierten Parteien nicht abgeholt fühlen.

Ja, der etablierten Politik wird misstraut. Das liegt einmal an der Schlechterstellung der Ostdeutschen. Sie haben immer geringere Löhne bei längerer Arbeitszeit mit dem Hinweis bekommen, dann würden die Investitionen wie verrückt fließen. Die flossen aber nicht. Es wurden funktionierende Unternehmen wie das Kaliwerk in Bischofferode geschlossen, nur weil die Kali und Salz AG in Kassel es so wollte. Und das Schlimmste ist, dass man aus dem Osten zwar das Sandmännchen, das Ampelmännchen und den grünen Abbiegepfeil übernommen hat – aber mehr nicht. Das ist, als ob man den Ostdeutschen sagt: Mehr habt ihr nicht geleistet.

Ein grünes Ampelmännchen leuchtet an einer Ampel in Mecklenburg-Vorpommern. © Stefan Sauer / dpa



Was hätte stattdessen geschehen müssen?

Hätten sich westdeutsche Politiker für das Leben in der DDR interessiert und irgendwann aufhören können zu siegen, hätten sie zum Beispiel festgestellt, dass der Osten bei der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter war, dass es hervorragende Kindereinrichtungen gab, dass die Polikliniken durchaus Sinn machen und dass wir schon eine Behaltegesellschaft waren, als die alte Bundesrepublik noch eine Wegwerfgesellschaft war. Wenn man drei, vier solche Sachen übernommen hätte, hätten die Ostdeutschen gesagt: Wir hatten zwar das falsche System, aber drei, vier Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Menschen im Westen, einschließlich Münchens, hätten erlebt, dass sich durch das Hinzukommen des Ostens in drei, vier Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Das ist versäumt worden und dafür hat sich nie jemand entschuldigt.

Kritik an der eigenen Partei: "Das hätten wir nicht machen dürfen"

Auch die Linke hat in den ostdeutschen Bundesländern an Zustimmung verloren. Welche Fehler hat Ihre Partei gemacht?

Als sich WASG und PDS zur Linken vereinigt haben, dachten viele bei uns, jetzt kommt unsere große Stunde im Westen. Deshalb wurde der Osten etwas vernachlässigt. Das hätten wir nicht machen dürfen. Jetzt versuchen wir das zu reparieren, aber das geht nicht so schnell. Aktuell scheint die AfD-Stimme die Stimme gegen „die da oben“ zu sein. Dazu fällt mir noch etwas ein.

Das kriegen die Leute doch alles mit



Was denn?

Friedrich Merz hat im Wahlkampf immer beteuert, er werde keinen Millimeter an der Schuldenbremse ändern. Zwei Tage nach der Wahl organisiert er dann den alten Bundestag, um eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Die Grünen stimmen auch zu – und ganz zufällig wird Frau Baerbock Vorsitzende der Uno-Vollversammlung. Das kriegen doch die Leute alles mit. Wissen Sie, was ich Friedrich Merz dabei am meisten vorwerfe?

Nein.

Dass er genau wusste, dass er nicht die Wahrheit sagt. Was er dabei vergessen hat, war, dass damit das Ansehen der etablierten Politik in den Augen der Bevölkerung weiter sinkt. Das ist nicht nur zum Nachteil der Union, sondern auch der SPD, der FDP, der Grünen – und auch zu unserem Nachteil, weil wir inzwischen ebenfalls ein bisschen als etabliert gelten. So, das ist das Problem. Auch deshalb wählen die Menschen die AfD, die ja kein reines Ostproblem, sondern inzwischen auch ein gewaltiges Westproblem ist.

Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen) in ihrer Funktion als Präsidentin der UN-Vollversammlung. © Philipp von Ditfurth / dpa



Wie ließe sich gegensteuern?

Rechtsstaat und Demokratie müssten attraktiver gemacht werden. Nehmen wir die Justiz: Die setzt Fristen, kennt aber selber keine. Ich finde, sie müsste auch welche bekommen. Wenn sie die nicht einhalten kann, muss es einen begründeten Beschluss dafür geben. Der muss den Parteien zugestellt werden. Das ist schon unangenehm genug. Vielleicht müssen wir dann das Personal aufstocken. Aber das wäre ganz wichtig. Wenn du heute eine Klage einreichst beim Verwaltungsgericht und nach circa zwei Jahren den ersten Termin zur mündlichen Verhandlung bekommst – mein Gott, da hat sich ja das Problem schon fast erledigt!

Gysis Vorschlag: Jede Partei sollte den Bürgern eine Frage stellen



Was müsste sich mit Blick auf die Demokratie ändern?

Da ist es schwerer. Ich bin zum Beispiel dafür, den Leuten, die bei einer Wahl eine Liste ankreuzen, noch drei Stimmen zu geben, um die Reihenfolge, die der Landesparteitag nach mehreren Kungelrunden aufgestellt hat – und diese Kungelrunden finden von der CSU bis zur Linken überall statt – durcheinanderbringen zu können. Dann sind die Abgeordneten gezwungen, ihrer Partei so nah zu bleiben, dass sie wieder aufgestellt werden – und den Bürgerinnen und Bürgern so nah zu sein, dass sie angekreuzt werden. Außerdem könnten wir uns überlegen, ob wir nicht jeder Partei im Bundestag erlauben, eine Frage an die Bürgerinnen und Bürger zu stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Also einen Volksentscheid anzustoßen: Es gilt, was die Mehrheit entscheidet, egal wer Kanzler ist und welche Koalition gebildet wird.

"Das wäre mal ein Anfang"



Wie soll das funktionieren?

Es gibt drei Beschränkungen: Erstens, das Ergebnis gilt nur eine Legislaturperiode lang, weil sich die Meinung der Bevölkerung ändern kann. Wenn man dasselbe noch mal haben will, muss man die Frage erneut stellen. Zweitens: Das Bundesverfassungsgericht muss entgegen seiner Natur innerhalb weniger Wochen entscheiden, ob sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Wenn nicht, ist die Frage nicht zulässig. Außerdem muss eine Kommission von Finanzexperten prüfen, was so etwas kosten darf – ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder anderthalb, da muss man sich einigen. Sonst könnte ja eine Frage kommen, die drei Bundeshaushalte kostet. Das geht natürlich nicht. Das wäre mal ein Anfang.

Was fällt Ihnen noch ein?

Wir könnten dann die Legislaturperiode des Bundestages auf fünf Jahre verlängern unter der Bedingung, dass alle 16 Landtage am selben Sonntag nach zweieinhalb Jahren gewählt werden.

Was hätte man davon?

Endlich mal Zeit für Politik! Ein halbes Jahr Wahlkampf, zwei Jahre Zeit, wieder ein halbes Jahr Wahlkampf, wieder zwei Jahre Zeit und so weiter. Und die Landtagswahlen wären dann ein Zeugnis für die Mehrheit des Bundestages. Es wäre spannend, über solche Änderungen zu diskutieren. Man kann ja auch etwas dagegen sagen. Aber dass es nicht mal Gespräche darüber gibt, obwohl die Situation immer dramatischer wird, das kann ich nicht nachvollziehen.

Im Augenblick würde ich die Frage stellen, ob wir wirklich die Hochrüstungspolitik so fortsetzen sollten oder nicht



Welche Frage würden Sie denn der Bevölkerung stellen?

Das hängt von der Situation ab. Im Augenblick würde ich die Frage stellen, ob wir wirklich die Hochrüstungspolitik so fortsetzen sollten oder nicht. Zum Beispiel. Oder wir fragen etwas Soziales. Oder wie man die ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Verantwortung verbindet. Allerdings: Auf unserem Parteitag gäbe es etwa 427 verschiedene Anträge dazu. Da müssen wir uns ein Verfahren ausdenken, wie wir innerhalb eines Tages zu der Frage kommen, die wir stellen wollen. Das wird in keiner Partei leicht sein, aber in meiner nun auf gar keinen Fall.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.) und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, im Wahlkampf. © Kay Nietfeld / dpa

Friedrich Merz strahlt keine Lebensfreude aus – und das ist ansteckend



Zurück nach Sachsen-Anhalt, wo Friedrich Merz jetzt in den Wahlkampf einsteigt – ist er zu spät dran oder ist es ein Fehler, dass er überhaupt mitmacht?

Ehrlich gesagt: Ich glaube Letzteres. Er ist nicht so wahnsinnig beliebt und hilft der CDU des Landes Sachsen-Anhalt deshalb wenig. Vielleicht haben die ihn sogar gebeten, es nicht zu übertreiben. Wissen Sie, das Problem ist, er strahlt nicht aus, glücklich zu sein. Er strahlt auch keine Lebensfreude aus – und das ist ansteckend.

Die "Silberlocken" beim Wahlkampf in Sachsen-Anhalt (v.l.): Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und Bodo Ramelow. © Heiko Rebsch / dpa

Bei der nächsten US-Wahl 2028 bin ich 80 – also genau im richtigen Alter



Auch Sie selbst sind diese Woche in Sachsen-Anhalt unterwegs, gemeinsam mit Ihren "Silberlocken“-Parteifreunden Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch. Was strahlen Sie denn aus?

Dass wir ein Team sind: mit guter Laune, das aber auch auf die ernsthaften Probleme hinweist, um dann wieder Unterhaltungsmomente zu haben. Am liebsten hören die Leute, wie ich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werde. Bei der nächsten US-Wahl 2028 bin ich 80 – also genau im richtigen Alter.



Wie bitte? Dafür müssten Sie in den USA geboren sein.

Lassen Sie mich auf folgendes Problem hinweisen: Meine Eltern wohnten zum Zeitpunkt meiner Geburt, das heißt am 16. Januar 1948, im amerikanischen Sektor von Berlin. Das Deutsche Reich hatte schon bedingungslos kapituliert und existierte nicht mehr. Die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet worden, die DDR auch nicht. Das heißt, ich werde vor dem Supreme Court einklagen, dass ich so gesehen in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren worden bin. Die Leute freuen sich immer sehr über diesen kleinen Scherz – aber auch über dieses scheinbar juristisch Knifflige.