  "Gilt auch für die Vereinigten Staaten": Klingbeil mahnt USA wegen Trumps Grönlandplänen

"Gilt auch für die Vereinigten Staaten": Klingbeil mahnt USA wegen Trumps Grönlandplänen

Offiziell geht es bei den Finanzminister-Gesprächen in den USA um kritische Rohstoffe. Doch Vizekanzler Klingbeil macht vor Abreise deutlich, dass er bei einem anderen Thema keine Kompromisse sieht.
AZ/ dpa |
Klingbeil reist zu einem Finanzminister-Treffen. (Archivbild)
Klingbeil reist zu einem Finanzminister-Treffen. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Vor Gesprächen in Washington ermahnt Vizekanzler Lars Klingbeil die USA, die territoriale Souveränität Grönlands zu achten. "Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über die Zukunft Grönlands zu entscheiden", sagte der SPD-Chef vor der Abreise in Berlin. Völkerrechtliche Prinzipien wie die Achtung der territorialen Souveränität und Integrität gälten für alle – "auch für die Vereinigten Staaten", betonte er. "Die Sicherheit in der Arktis erhöhen wir miteinander als Nato-Verbündete, nicht in einem Gegeneinander."

Die USA haben Finanzminister mehrerer Länder nach Washington eingeladen, um über den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sprechen. Klingbeil hat bereits angekündigt, dass es am Rande der Gespräche auch um die US-Ambitionen in Grönland gehen werde. 

Präsident Donald Trump hat zuletzt mehrfach mit der gewaltsamen Einnahme Grönlands gedroht. Dabei verwies er auf die große strategische Bedeutung der Insel und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Beunruhigung sorgen Trumps Äußerungen vor allem, weil er militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland erlangen.

  eule75 vor 4 Stunden

    Klingbeil mahnt USA! Ein Zittern wird durch die USA gehen und jeder fürchtet sich!

  Bongo vor 5 Stunden

    Antwortan den wahren Tscharlie:
    Bevor Du auf meinenBeitrag antwortest, bitte erst mal richtig lesen !
    Ich habe nämlich nicht geschrieben, dass Klingbeil das Völkerrecht außer Raft gesetzt hat!

  Bongo vor 16 Stunden

    Antwort an den wahren Tscharlie:
    Wenn der deutsche Vizekanzler vom Völkerrecht redet, das leider längst außer Kraft gesetzt ist, wird Trump aber mächtig erschrecken und sich künftig dranhalten!
    Die Welt wird längst neu eingeteilt und wir Deutschen sitzen bibbern wie das Kaninchen vor der Schlange da und träumen uns eine heile Welt zurecht, obwohl die Realität längst gänzlich anders umschaut.

