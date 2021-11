Gesundheitsminister-Treffen: Aufwand und Ertrag

Der AZ-Politik-Vize zur Konferenz der Gesundheitsminister.

Die Botschaft an die Gesundheitsminister der Bundesländer kann nur lauten: Schafft endlich einheitliche und vor allem verständliche Regeln zur Bekämpfung der mit Wucht anrollenden vierten Corona-Welle. 2G oder 3G oder 3G plus, OP-Masken oder FFP2-Masken, Inzidenz oder Krankenhaus-Ampel, "Booster"-Impfung schon jetzt oder doch lieber später - kaum ein Bürger versteht noch, was, wann und wo für sie oder ihn gerade gilt. Das muss sich ändern, und zwar schnell.

Zwei Tage haben die Ressortchefs der 16 Länder Zeit, um sich in Lindau auf eine Linie zu verständigen. Sie tagen - warum auch immer - in Präsenz in einem Luxushotel. Eine Arbeitsatmosphäre, die in harschem Gegensatz zu der einer Corona-Intensivpflegerin steht. Hoffentlich erbringt der Aufwand entsprechenden Ertrag.