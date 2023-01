Gehaltsplus und die Folgen: Das wird für alle teuer

Der AZ-Korrespondent über ein Gehaltsplus und die Folgen.

Angesichts der Inflation und des Energiepreis-Wahnsinns fordern die Beschäftigten zu Recht diesmal ein besonders sattes Tarif-Plus. Doch es spricht noch mehr dafür.

Gehaltsplus: zurecht!

Die Anforderungen an die Beschäftigten erhöhen sich in vielen Bereichen, während in Amtsstuben, bei Bundespolizei und Feuerwehr, in den Kitas oder kommunalen Betrieben das Personal knapp ist. Doch der öffentliche Dienst konkurriert mit der gewerblichen Wirtschaft um qualifiziertes Personal. Und das findet sich nur, wenn es ordentlich bezahlt wird.

Deshalb werden die Arbeitgeber tiefer in die Schatulle greifen müssen, was die Bürger bei Steuern und Abgaben zu spüren bekommen werden.