Gasumlage: Denkt an den Amtseid

Die AZ-Nachrichtenredakteurin über das Ringen um die Gasumlage.

Es sind zwar nur wenige Firmen, die doppelt profitieren wollen: von Gewinnen in der Krise und der Gasumlage für notleidende Firmen. Wer zahlt? Notleidende Bürger.

Doch es geht gar nicht so sehr um die Summen, die den Gierigen zufließen. Es geht um das immer wieder aufkommende Gefühl, dass Ungerechtigkeiten in der Multi-Krise, die ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht hat, einfach kein Ende nehmen. Es geht um Vertrauen in den Staat und um seinen Rückhalt.

Eine rechtliche Prüfung der Umlage ist schwer? Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben, das hat sie geschworen, unsere Regierung. Es ist Zeit, das Versprechen einzulösen.