Freie Wähler sauer auf CSU wegen "Waldpakt für Bayern"

Ärger in der Koalition: Nach der Unterzeichnung des "Waldpakt für Bayern" hagelt es Kritik der Freien Wähler an der CSU. Es gebe eine große Verwunderung darüber, "dass die CSU einen derartigen Waldpakt im Alleingang unterzeichnet - ohne diesen mit dem Koalitionspartner abzustimmen bzw. uns im Vorfeld auch nur darüber zu informieren", sagte Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl am Mittwoch in München. Er verwies darauf, dass im Koalitionsvertrag 2018 die Weiterentwicklung des forstlichen Gutachtens vereinbart worden sei, was etwa eine bessere Berücksichtigung waldbaulicher Ziele und Waldbewirtschaftungsmaßnahmen beinhalte. "Diese Überarbeitung des Gutachtens wurde bis heute nicht umgesetzt."

28. Juni 2023 - 17:24 Uhr | dpa

Das Logo der Freien Wähler ist auf einem Rednerpult zu sehen. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild