"Frau Kollegin, ich beende das jetzt": Eklat um AfD-Hetzrede im Landtag

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner entzieht der AfD-Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner das Wort – weil die das traditionelle Schlusswort vor der Sommerpause für Propaganda missbraucht. Nun könnte dadurch das ganze Prozedere ins Wanken geraten.

Mit einem heftigen Eklat ist der bayerische Landtag am Donnerstag in die Sommerpause gegangen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) drehte der AfD-Fraktionsvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner das Mikrofon ab, als sie die Schlussworte zur Sommerpause für heftige Attacken auf die "Kartellparteien" nutzte und ihnen mit einer AfD-Mehrheit in Deutschland drohte und auf angebliche Migranten-Kriminalität zu sprechen kam.

Seit Jahrzehnten sei es im bayerischen Landtag "gute Tradition" gewesen, dass ein Vertreter der stärksten Oppositionspartei Schlussworte auch für alle anderen Oppositionsfraktionen spreche, erklärte Landtagspräsidentin Aigner in einer Stellungnahme.

Aigner: Gepflogenheit "in eklatanter Weise missbraucht"

Die AfD-Fraktionsvorsitzende habe diese "Gepflogenheit" und ihre Vertreterrolle für die anderen Oppositionsparteien "in eklatanter Weise missbraucht", so die Präsidentin. In einer klassischen Debatte hätte auch allen anderen Fraktionen das Wort zur Gegenrede überlassen werden müssen, was beim Schlusswort nicht möglich sei.

Katrin Ebner-Steiner (AfD). © Fabian Sommer/dpa

Beim letzter Wort der Opposition vor der Parlamentspause sei es deshalb "üblich, versöhnlich aufzutreten und politische Erklärungen in den Hintergrund zu stellen".





"Ihr historisches Versagen macht uns zur stärksten Kraft im Land"

Von Versöhnlichkeit war bei den "Schlussworten" von Ebner-Steiner tatsächlich nichts zu spüren. "Sie werden es noch erleben: Ihr historisches Versagen macht uns zur stärksten Kraft in diesem Land", rief sie den Fraktionen von CSU, Freien Wähler, Grünen und SPD zu. Von mehrfachen Ermahnungen, das Schlusswort nicht zu "politischen Debatten" zu missbrauchen, ließ sich die AfD-Fraktionschefin nicht irritieren: "Ich gestalte die Rede so, wie ich es möchte."

Schließlich zieht die Landtagspräsidentin die Notbremse

Als Ebner-Steiner unter anschwellenden Protesten und Unruhe im Plenums auf die Belästigungen von jungen Frauen durch Migranten einging, zog die Landtagspräsidenten die Notbremse und stellte das Rednermikrophon mit den Worten "Frau Kollegin, ich beende das jetzt" ab. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ging in seinem Schlusswort nur kurz auf die AfD-Vorrednerin ein.

Nach dieser Rede sei klar, "dass wir Demokraten zusammenstehen, damit Sie nicht jemals Macht erlangen", so Söder zur AfD gewandt.



Das Ende einer Tradition?

"Ich bedaure den provozierten Bruch der AfD-Fraktionsvorsitzenden mit der jahrzehntelangen Tradition der Schlussworte", erklärte Aigner nach Sitzungsende: "Nach der Sommerpause werde ich Gespräche mit den Fraktionen führen, ob oder wie es mit dieser Tradition weitergeht."