Flugzeug mit von der Leyen wird Ziel von GPS-Störung

Das Flugzeug mit Ursula von der Leyen konnte am Ende sicher landen. (Archivbild)
Das Flugzeug mit Ursula von der Leyen konnte am Ende sicher landen. (Archivbild) © Mindaugas Kulbis/AP/dpa
Brüssel

Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist mutmaßlich Ziel einer absichtlichen Störung des satellitenbasierten Navigationssystems GPS durch Russland geworden. Das teilte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel mit.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

