Fakten statt Fabeln: Statistisches Bundesamt klärt über Corona auf

Sterbefälle

"Von März 2020 bis Mitte November 2021 sind in Deutschland mehr Menschen gestorben, als unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre", so Destatis-Vizepräsident Christoph Unger. 2020 starben fünf Prozent mehr Menschen als 2019. Altersbedingt wäre nur ein Anstieg um zwei Prozent zu erwarten gewesen. Von März 2020 bis Februar 2021 lag das Plus bei 7,5 Prozent, heißt es vom Referenten für Demografische Analysen. Den größten Ausschlag gab es zum Jahreswechsel 2020/2021.