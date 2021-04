EU: Weitere 50 Millionen Biontech-Impfdosen bis Ende Juni

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer wird in der EU am häufigsten gespritzt. Nun kündigt Brüssel eine weitere vorgezogene Lieferung an. Das könnte helfen, ein anderes Loch teilweise zu stopfen.

14. April 2021 - 13:58 Uhr | dpa

Ein Corona-Impfstoff-Fläschchen von Biontech/Pfizer. © Sven Hoppe/dpa