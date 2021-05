EU-Impfpass in die Freiheit: Vernünftige Lösung

Der Berlin-Korrespondent Torsten Henke über den EU-Impfpass.

Es wird geöffnet auf breiter Front. Hotels, Gaststätten, Geschäfte - endlich geht es wieder los. Deutlich gesunkene Inzidenzen und die Fortschritte beim Impfen ermöglichen mehr Freiheit. Es herrscht verbreiteter Optimismus. Das gilt auch mit Blick auf die Reisesaison.

Digitaler EU-Impfpass macht Hoffnung

Der digitale Impfnachweis, auf den sich die EU-Länder geeinigt haben, macht vielen Hoffnung auf unbeschwerten Urlaub. Da die Mitgliedsstaaten unterschiedlich mit der Pandemie umgehen, ist es vernünftig, dass jedes Land selbst entscheidet, wozu das Zertifikat berechtigt.

Gesundheitsschutz bleibt eine nationale Angelegenheit. Natürlich, das wird zu einem Flickenteppich innerhalb der EU führen. Doch dank des Internets gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren, was im eigenen Bundesland, in der Kommune und am Reiseziel gilt.