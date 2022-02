Energiepolitik: Risse in Merkels Hinterlassenschaft

AZ-Politik-Vize Clemens Hagen über Fehler deutscher Energiepolitk.

Es sind Kriege, Krisen, Katastrophen, die aufzeigen, was in einem Land im Argen liegt. Vor Corona hätte niemand geglaubt, dass ein Hochtechnologie-Land wie Deutschland nicht in der Lage sein soll, ein Billigprodukt wie eine OP-Maske herzustellen.

Größte Gasspeicher der BRD an russische Firmen verscherbelt

Vor dem Hochwasser 2021 wäre es undenkbar gewesen, dass hierzulande Sirenen nicht schrillen, wenn sie sollen. Und jetzt, da Russland nicht mehr der zuverlässige Gaslieferant ist, der es war, müssen wir plötzlich herausfinden, dass die größten Gasspeicher der Bundesrepublik an ausländische Firmen verscherbelt wurden - und zwar an russische.

Politisch verantwortlich dafür waren 2015 Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der sich bis heute scheut, Altkanzler Gerhard Schröder für seine Nähe zu Putin zu schelten. Und Kanzlerin Angela Merkel, deren Hinterlassenschaft immer tiefere Risse bekommt.