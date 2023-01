Diensttauglichkeit von Verteidigungsministerin Lambrecht: Das Maß ist voll

Die AZ-Nachrichtenredakteurin über die Diensttauglichkeit der Ministerin.

Wenn eine Verteidigungsministerin zu Beginn ihrer Amtszeit fragt, ob sie alle Dienstgrade der Bundeswehr kennen müsse, lässt das bereits tief blicken.

Christine Lambrecht: Falsche Entscheidungen und verbale Fehltritte

Alles, was danach kam, fügt sich nahtlos in den Eindruck ein, den man von Christine Lambrecht bekommt. Inzwischen fürchtet man um Deutschlands Ansehen im Ausland, wenn sie vor die Kameras tritt. Das darf nicht nur, aber gerade in Zeiten wie diesen nicht sein.

Oft scheitern Politiker nicht an falschen Entscheidungen, sondern verbalen Fehltritten. Lambrecht beherrscht beides. Wer so wenig Gespür und Interesse für sein Amt hat, muss gehen. Vielleicht sollte Olaf Scholz mal jenseits von Parteien-, Geschlechter- und Länderproporz jemanden suchen, der Kompetenz besitzt.