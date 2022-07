Die Erwartungen an Kanzler Olaf Scholz: Keine Parolen

AZ-Korrespondent Torsten Henke über die Erwartungen an den Kanzler.

Die Botschaft war Bundeskanzler Olaf Scholz besonders wichtig: In seiner jüngsten Videoansprache kam gleich dreimal "unterhaken und zusammenhalten" vor. Ob das bei den Bürgern auch so ankommt? Ein Blick in die Diskussionsräume des Internets weckt Zweifel.

Antworten statt Durchhalteparolen

Die Leute wollen keine Durchhalteparolen, sondern Antworten. Wenn Scholz heute mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammenkommt, um sie zu einer "konzertierten Aktion" gegen die hohen Preise zu bewegen, ist er auf Zugeständnisse angewiesen, wenn er nicht anschließend mit leeren Händen vor die Bürger treten will.

Immer lauter wird der Chor jener, die weitere Entlastungen verlangen, um die Kaufkraft zu stärken und den Druck von den Tarifparteien zu nehmen. Doch selbst in der größten Volkswirtschaft Europas sind die Mittel nicht unbegrenzt. Der soziale Zusammenhalt steht auf dem Spiel. Auch deshalb steht Scholz unter enormem Erfolgsdruck.