Die AZ trauert um Clemens Hagen

Der Politik-Vize der AZ, Clemens Hagen, ist im Alter von 59 Jahren überraschend gestorben.

Seine Stimme war so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Außergewöhnlich und bemerkenswert. Das war sie, wenn er sie zu Papier brachte. Ungezählte Kommentare hat er geschrieben für den Politikteil der Abendzeitung, dessen stellvertretender Leiter er war.

Und das war sie noch mehr, wenn man das Glück hatte, mit Clemens Hagen persönlich zu sprechen. Warm und weich war seine Stimme, tief, sonor beinahe. Die Stimme eines Gentleman, der er ja auch war. Höflich, mit besten Manieren. Einer, der anderen die Tür aufhält. Der aufmerksam zuerst anderen Wein nachschenkt oder schon das Feuerzeug parat hält, wenn das Gegenüber noch die Zigarette aus der Schachtel nestelt.

Der Begriff AZ-Familie hatte für Clemens Hagen eine reale Bedeutung

Seine Persönlichkeit war die eines Elder Statesman - und diese Rolle hatte er auch inne in der AZ-Familie. Für die jüngeren Kolleginnen in seinem Ressort war er Richtungsweiser und Ratgeber zugleich.

Dabei hatte der Begriff von der AZ-Familie bei Clemens Hagen nicht bloß eine symbolische, sondern eine ganz reale Bedeutung. Vor ein paar Jahren erst hat er Hochzeit gefeiert mit seiner Kimberly, die auch "unsere" Kimberly ist - als Leute-Kolumnistin der Abendzeitung.

Mit ihr fand er nicht nur privates Glück, sondern auch den beruflichen Weg zur AZ.

Früher war er leidenschaftlicher Sportreporter gewesen (und mit dem Verfasser dieser Zeilen schon vor einem Vierteljahrhundert Büronachbar beim selben Magazin in Hamburg), danach viele Jahre leitender Redakteur im Springer-Verlag, zuletzt in München.

Hier war er auch aufgewachsen. Eine Jugend, die reich an Aufregendem und an Anekdoten war, denen man so gern lauschte, wenn er in seiner gewandten, detaillierten Sprache davon erzählte - als einer, der sozialisiert war im und vom München der 80er Jahre. Mit lauen Abenden, lauten Autos und noch lauteren Diskotheken.

Die AZ-Familie trauert

Wie fröhlich und unvergesslich waren die AZ-Feste, sei es auf der Wiesn oder auf dem Gäuboden, wenn Clemens an Kimberlys Seite zum Gesellschaftsmagneten wurde, ohne je das große Wort zu führen. Das hatte er gar nicht nötig.

Diese wunderbare Stimme ist nun verstummt. Clemens Hagen ist im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Operation im Klinikum Großhadern gestorben. Vollkommen unerwartet. Für uns alle bei der Abendzeitung erschütternd.

Wir sind mit unseren Gedanken und Gefühlen bei unserer lieben Kollegin Kimberly. Die AZ-Familie trauert. Und wird Clemens Hagen in allerbester Erinnerung bewahren.