“Wann ist westliche Öffentlichkeit bereit?“ Harte Urteile in München über den politischen Islam und Deutschland

Hat Macron recht? Wer ist schuld am Leid in Gaza? In München treffen sich Historiker Michael Wolffsohn und Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi - und greifen die westliche Welt scharf an.

27. Juli 2025 - 13:34 Uhr