Das neue Migrationspaket: Diesmal kann es funktionieren

Der AZ-Korrespondent Stefan Lange über das neue Migrationspaket.

Viele Regierungen haben sich schon an einem "modernen Einwanderungsrecht" versucht. Alle sind gescheitert. Denn die Absicht, die Bereiche Asylrecht und Fachkräftezuwanderung in einem System zu verknüpfen, kann nicht funktionieren. Die Ampel-Koalition versucht jetzt einen anderen Weg. Sie konzentriert sich darauf, dringend benötigte Arbeitskräfte ins Land zu holen beziehungsweise sie hier zu halten. Deutschland fehlt es an Fachkräften. Das Handwerk beklagt da einen eklatanten Mangel, der durch ausländische Kräfte gedeckt werden könnte. Erste Versuche zeigen, dass das funktioniert.

Aber: Die Menschen müssen auch ins gesellschaftliche Leben aufgenommen werden. Da braucht es eine funktionierende Willkommenskultur, die von der Politik verantwortet wird.