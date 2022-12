Das Hadern der Deutschen: Nicht sexy, aber nötig

Die AZ-Politik-Redakteurin über das Hadern der Deutschen.

Rüstung und Militär, das waren in Deutschland lange Zeit Themen, vor denen man sich weggeduckt hat - sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Verteidigung war halt nicht sexy.

Damit gewann man zumindest bisher keine Wahlen. Die Möglichkeiten der Diplomatie und des Handels wurden überschätzt. Aus Bequemlichkeit. Und ja, zum großen Teil auch wegen des kollektiven Traumas. Militär ist definitiv kein positiv besetztes Thema in Deutschland.

Das müssen auch viele Menschen aushalten, die Dienst an der Waffe verrichten. Ob das am Hindukusch sein musste, darüber kann man sich streiten. Die Bundeswehr sollte aber die Anerkennung erhalten, die sie verdient. Finanziell, aber auch schlicht durch Respekt.