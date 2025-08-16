Das Gipfeltreffen zur Ukraine - Was wir wissen und was nicht

Mit Hoffnung und Sorge wurde der Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zum Ukraine-Krieg verfolgt. Was kam raus - und was vielleicht nicht?

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich in Alaska getroffen.

Anchorage

Es war das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Im Anschluss blieben die beiden Staatsmänner bei einer Pressekonferenz inhaltlich aber sehr vage.

Was wir wissen

Die Verhandlungen dauerten nach Angaben des Kreml 2 Stunden und 45 Minuten.

Die anschließende Pressekonferenz von Trump und Putin dauerte zwölf Minuten.

Putin und Trump lobten die Gespräche als konstruktiv und produktiv.

Trump will in Kürze die Nato-Partner anrufen und über den Austausch mit Putin informieren - ebenso den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Putin sieht eine Chance für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA.

Trump hält nach dem Gespräch mit Putin einige Punkte für ungeklärt, man habe sich aber in vielen Punkten geeinigt.

Es gab in der gemeinsamen Pressekonferenz von Putin und Trump keine Aussagen über eine mögliche Waffenruhe.

Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten.

Auf der Pressekonferenz wurden keine Fragen von Journalisten beantwortet.

Was wir nicht wissen?

Was ist der Inhalt der von Putin erwähnten Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten?

Trump sprach davon, dass es noch sehr wenige offene Punkte gebe, darunter vielleicht der wichtigste - worum geht es da?

Wurde konkret über eine mögliche Waffenruhe gesprochen und wenn ja, mit welchen Voraussetzungen?

Wurde über Gebietsfragen gesprochen?

Trump und Putin sprachen unverbindlich über ein weiteres Treffen. Ob Putin Trump offiziell nach Moskau eingeladen hat, blieb unklar.

Trump hatte vor dem Gipfel erklärt, dass es ein mögliches zweites Treffen unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben solle - bleibt es dabei?