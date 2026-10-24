Die CSU lädt am Freitag und Samstag zu ihrem Parteitag in die Messe München. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz. Hier sehen Sie seinen Auftritt im Livestream.

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Der CSU-Parteitag soll unter dem Motto "Näher am Menschen – Für ein bürgernahes und bodenständiges Bayern" stehen, wie Parteichef Markus Söder in einer offenen E-Mail an Mitglieder und Interessierte schreibt.

Friedrich Merz spricht auf dem CSU-Parteitag

Als Gipfel des Programms soll am Samstag um 12 Uhr Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen. Hier sehen Sie seine Rede im Livestream:

Ein Livestream von BR24live vom .