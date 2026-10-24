CSU-Parteitag: Rede von Kanzler Merz im Livestream
Der CSU-Parteitag soll unter dem Motto "Näher am Menschen – Für ein bürgernahes und bodenständiges Bayern" stehen, wie Parteichef Markus Söder in einer offenen E-Mail an Mitglieder und Interessierte schreibt.
Friedrich Merz spricht auf dem CSU-Parteitag
Als Gipfel des Programms soll am Samstag um 12 Uhr Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen. Hier sehen Sie seine Rede im Livestream:
Ein Livestream von BR24live vom Bayerischen Rundfunk.
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