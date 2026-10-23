CSU-Chef Markus Söder spricht auf dem Parteitag in München. Welche Schwerpunkte er setzt und was er für Bayern plant, sehen Sie hier im Livestream seiner Rede.

Die CSU lädt am Freitag und Samstag zu ihrem Parteitag in die Messe München. Dieser soll unter dem Motto "Näher am Menschen – Für ein bürgernahes und bodenständiges Bayern" stehen, wie Parteichef Markus Söder in einer offenen E-Mail an Mitglieder und Interessierte schreibt.

Markus Söder spricht auf dem Parteitag der CSU in München

Dort will er den Fokus auf Fragen lenken wie: "Wie können unsere Städte und Gemeinden gestärkt werden? Wie wird gute medizinische Versorgung und verlässliche Pflege auch weiterhin gewährleistet? Und wie können wir diejenigen unterstützen, die Verantwortung übernehmen und sich für andere einsetzen, sei es in der Familie oder im Ehrenamt?"

Hier sehen Sie die Rede von Markus Söder im Livestream:

Ein Livestream von BR24live vom .