Corona-Weihnachten: Es ist an den Bürgern

Der AZ-Korrespondent Bernhard Junginger über die Unsicherheit vor dem Fest.

Wie soll man diese Weihnachten verbringen, fragen sich unzählige Menschen in diesen Tagen. Den lange geplanten Besuch absagen, den Kindern eröffnen, dass sie die Großeltern jetzt doch nicht sehen können? Die Suche nach Antworten gestaltet sich schwierig.

Aus den so widersprüchlichen Signalen, die Politik und Wissenschaft zuletzt in Sachen Weihnachten an das zermürbte und verunsicherte Volk sandten, lässt sich immerhin zweierlei herausfiltern. Einerseits braucht der Mensch gerade in schweren Zeiten wie diesen Nestwärme und Feste, die Hoffnung spenden.

Die Bürger haben es in der Hand

Andererseits sollen dadurch natürlich nicht Mitmenschen gefährdet werden. So ist es an den Bürgern selbst, Verantwortung zu übernehmen. Dass die große Silvesterparty heuer besser ausfallen sollte, ist ohnehin klar.