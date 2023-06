Bundeswehr schult ukrainische Soldaten

Die Bundeswehr bildet derzeit Soldaten aus der Ukraine in der Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen aus. Die ukrainischen Soldaten werden im Allgäu an einem ABC-Abwehrsystem geschult. Die Bundeswehr habe der Ukraine ein Paket Dekontaminationstechnik zur Verfügung gestellt, berichtete ein Bundeswehrsprecher am Donnerstag auf einem Übungsplatz bei Kempten.

29. Juni 2023 - 18:12 Uhr | dpa

Kempten Insgesamt sollen die Ukrainer drei Wochen lang lernen, eine Dekontaminationsanlage zu betreiben, erklärte der Sprecher. Die Ausbildung finde in Kasernen und auch auf Übungsplätzen statt. Die Bundeswehr beteiligt sich an dem Ausbildungsprojekt der EU für das Militär der Ukraine, damit die dortige Armee für den Krieg gegen Russland unterstützt wird. Bislang seien seit November 2022 in Deutschland 5000 Soldaten ausgebildet worden, erklärte der Bundeswehrsprecher. Insgesamt will die EU laut der Bundeswehr in diesem und im nächsten Jahr rund 30 000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen trainieren. Großbritannien und die USA schulten weitere ukrainische Truppen. Die Ukrainer sollen dabei lernen, die gelieferten westlichen Waffensysteme zu bedienen. Die Bundeswehr bildet Panzerbesatzungen, Instandsetzungssoldaten, Pioniere und Spezialisten wie die ABC-Abwehreinheit aus.