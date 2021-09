Der AZ-Wahlhelfer für den Wahlkreis München-West/Mitte

Vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten im Münchner Wahlkreis West/Mitte.

Der Wahlkreis München-West/Mitte

Wer sich um seine Gesundheit sorgt, dürfte sich im Wahlkreis West/Mitte wohlfühlen: Dort treten nämlich ein junger Gesundheitsexperte und eine junge Gesundheitsexpertin an: der 34-jährige Hausarzt Stephan Pilsinger von der CSU, der bereits seit 2017 im Bundestag sitzt, und die Krankenschwester Seija Knorr-Köning von der SPD, 27 Jahre alt. Die zwei wissen wahrscheinlich, dass Ärzte und Pflegerinnen zu den Berufsgruppen gehören, denen die Deutschen am meisten vertrauen - zumindest lächeln einem beide mit Stetoskop um den Hals von den Wahlplakaten entgegen.

Trotzdem könnten die beiden auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein: Knorr-Köning trägt Jeans und Trainingsjacke, ihrem einjährigen Sohn zieht sie oft die gleiche über. Pilsinger, der 2017 das Direktmandat holte, sieht mit Hemd und Hornbrille ein wenig so aus, als besäße er ein Segelboot am Starnberger See. Doch die beiden konkurrieren beide in ihrem Wahlkreis, um ein ähnliches Kientel. Knorr-Köning geht im Haustürwahlkampf zu den Wohnblöcken am Westkreuz, Pilsinger sagt, er wolle Politik auch für jene machen, die sich einen Einkauf beim Bio-Supermarkt nicht leisten können – eine Anspielung auf die Grünen, die inzwischen als Partei der Besserverdienenden gelten.

Die Grünen tun sich auch im Münchner Westen als größter Konkurrent der CSU hervor. Der Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek kündigte schon vor Monaten selbstbewusst an, das Direktmandat anzustreben. Er weiß noch, wie es sich anfühlte, der Neuling zu sein, einst war er der jüngste bayerische Landesvorsitzende der Grünen. Inzwischen ist der 45-Jährige wohl der erfahrenste Kandidat in seinem Wahlkreis: Seit 2013 gehört er dem Bundestag an. Wahlkampf mache er nach eigenen Angaben bei den Hipstern im Glockenbachviertel ebenso gerne wie in Aubing auf dem Pferdehof, denn anders als es den Grünen oft nachgesagt werde, habe er Verständnis für Menschen, die abseits des Großstadttrubels leben. Schließlich komme er selbst vom Land, aus Eggenfelden in Niederbayern. Mit dem Kandidaten der FDP, Lukas Köhler, und der Kandidatin der Linken, Nicole Gohlke, teilt sich Janecek übrigens gleich zwei Gemeinsamkeiten: Alle sitzen bereits im Bundestag und alle fordern eine Legalisierung von Cannabis. Für die AfD tritt Paul Podolay an.